Nasty-Sause steigt am Brombachsee

Der Tagestipp für Sonntag - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Vom 16. bis 18. Juni findet die zweite Ausgabe des Burning Beach-Festivals am Brombachsee statt. Zum Abschluss der Open Air-Fete steigt eine Nasty-Sause. Am Sonntagmorgen ab 10 Uhr bespielen die DJs Karotte, To und Red Elli das Gelände mit sommerlichen Beats. Von Pleinfeld aus gibt es einen Shuttle zum Areal.

nb