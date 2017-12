Neuer Blues: Dog Days laden in die Kofferfabrik

NÜRNBERG - Die Gruppe Dog Days hat sich dem Blues verschrieben. In ihren Liedern interpretieren die Musiker bestehende Blues- und Rocksongs neu. Neben der fränkischen Formation spielen Ralph Pöllinger und Axel Huck auf ihren Resonatorgitarren am Montag in der Fürther Kofferfabrik.

nb