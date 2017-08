Neuinterpretationen mit La Veramona im Strohalm

NÜRNBERG - Das Duo Vera und Mona interpretiert Rock- und Popsongs der letzten Jahrzehnte neu. Die beiden Damen stehen am Freitag im Strohalm in Erlangen ihre Frau. Neben den leidenschaftlichen Musikerinnen sorgt die Formation Springwater für gute Stimmung in der Kneipe. Der Konzertdoppelpack startet um 21 Uhr.

nb