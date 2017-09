Newcomer: First Breath After Coma im E-Werk

Der Tagestipp für Dienstag - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Das E-Werk präsentiert seinen Besuchern am Dienstag wieder mal eine neue, frische Band, die sich auf dem Weg nach oben befindet. First Breath After Coma rühren Shoegaze an und erscheinen wie eine Kreuzung aus Slowdive und den Editors.Das Konzert der jungen Portugiesen in Erlangen startet um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

nb