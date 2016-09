Nobunny rockt den Kunstverein im Z-Bau

Tagestipp für Dienstag - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Konzertabend im Kunstverein: Am Dienstag gastiert der US-amerikanische Artist Nobunny in den Gemäuern in der Frankenstraße. Unter dem Motto "Tuesday Boogaloo" stehen er sowie die Gruppe Pookie And The Poodlez auf der Bühne. Los geht es um 19.30 Uhr.

nb