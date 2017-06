Nach 14 Jahren ohne Sieg auf dem Norisring gelingen Audi an diesem DTM-Wochenende gleich zwei - am Sonntag fuhr nach Edoardo Mortara auch noch Nico Müller aufs Treppchen bei dem Rennen in Nürnberg.

Bereits am ersten Tag am Norisring zeigten die Fahrer ihr ganzes Können. Mit großem Stehvermögen meisterten sie sogar die große Hitze. Die Zuschauer bekamen einiges an Spektakel geboten. Nicht nur Formel 3-Profis und DTM-Fahrer zeigten sich an der Rennstrecke.