Ohne Verstärker: Acoustic Night im Markgrafentheater

NÜRNBERG - Keine Schauspieler, sondern Musiker stehen am Freitag auf der Bühne des Erlanger Markgrafentheaters. Bei der Acoustic Night haben sich mit "The Great Bertholinis", "The Air We Breathe" und Felix Käppner gleich drei lokale Acts angekündigt. Bei all ihren Konzerten bleiben die Verstärker aus.

nb