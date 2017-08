Poetenfest in Erlangen: Lesenachmittag im Schlossgarten

Der Tagestipp für Sonntag - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - Das 37. Poetenfest steigt von Donnerstag bis Sonntag in Erlangen. Jede Menge Veranstaltungen rund ums Thema Buch finden an diesen Tagen an mehreren Orten der Stadt statt. Besonders beliebt ist der Lesenachmittag am Sonntag im Schlossgarten.

nb