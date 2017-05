Querbeatszene auf Erfolgskurs: Majoe rappt im Hirsch

Der Tagestipp für Sonntag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Rapper Majoe kann sich über einen Mangel an Zuneigung nicht beschweren. Der Sohn tamilischer Einwanderer mischt derzeit die Querbeatszene gehörig auf und reitet auf einer wahren Erfolgswelle. Am Sonntag spendiert der Musiker all seinen fränkischen Fans einen tollen Wochenendkehraus.

nb