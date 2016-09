Radioactivity mit Powerpop im Kunstkeller o27

Tagestipp für Montag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Aus dem fernen Texas stammt die vierköpfige Kapelle Radioactivity. In Szenekreisen sind die Jungs längst kein Geheimtipp mehr. Ihr zweites Album wird als kleines Meisterwerk des Pop-Punk gefeiert. Die Powerpop-Boys treten am Montag im Kunstkeller o27 in Fürth auf.

