Rainer von Vielen zu Gast im MUZclub

Der Tagestipp für Mittwoch - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Musik der Band in ein paar Worte zu kleiden, fällt nicht leicht. Die Allgäuer fabrizieren im allerweitesten Sinne Bastard-Pop, der ihnen nicht nur herkömmliche Konzertanfragen beschert. So gastieren Rainer von Vielen zum Beispiel auch auf dem Fusion Festival. Am Mittwoch treten sie im MUZclub auf. Beginn: 20.30 Uhr.

nb