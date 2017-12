Reset Robot legt im Z-Bau auf

Unser Tagestipp für Samstag - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Nasty geht in die nächste Runde und nimmt dafür wie gehabt den gesamten Z-Bau in Beschlag. In Roter Salon, Galerie und Saal legen lokale DJs auf. Dazu gesellen sich mit Moonwalk und dem britischen Techno-Experten Reset Robot (Foto) weitere Plattendreher. Abgerundet wird das am Samstag, 2. Dezember, stattfindende Event wie immer mit aufwändigen Deko-Installationen und einer Light-Show. Start: 22 Uhr.

nb