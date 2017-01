Rhythm Of The Dance kommen nach Schwabach

Der Tagestipp für Montag - vor 10 Minuten

SCHWABACH - Die Iren können vieles gut. Doch den Stepptanz beherrschen sie aus dem Effeff. Das wohl berühmteste Ensemble der Insel ist die Formation Rhythm Of The Dance. Am Montag startet die Sause mit den Tänzern im Schwabacher Markgrafensaal um 20 Uhr.

nb