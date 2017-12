RiP 2018: Neue Bands, neuer Headliner

NÜRNBERG - Freunde der gepflegten Rockmusik, bitte festhalten: Zwei Dutzend neue Bestätigungen für das Rock-im-Park-Aufgebot 2018 stehen nun fest. Mit dabei sind unter anderem die Alternative-Rocker von Snow Patrol, Rapper Bausa, Stimmgewalt Beth Ditto und - Überraschung - sogar ein weiterer Headliner.

Muse sind als weiterer Headliner bei Rock im Park 2018 bestätigt. © Günter Distler



60 Acts stehen mittlerweile für die Schwester-Festivals Rock am Ring und Rock im Park für 2018 fest - neben einer weiteren Vielzahl an Bands, bestätigte der Veranstalter auch einen weiteren Headliner. Bekannt waren bislang die Auftritt der Foo Fighters, Thirty Seconds To Mars und den Gorillaz. Das Headliner-Quartett wird nun ergänzt durch die Rock-Giganten von Muse.

Zu den weiteren Bestätigungen für das Rock-im-Park-Festival, das den Dutzendteich vom 1.-3. Juni 2018 wieder in ein Mekka für Musik-Fans verwandeln lässt, zählen unter anderem: Snow Patrol, Chase & Status, Kreator, Jonathan Davis, Beth Ditto, Alexisonfire, Shinedown, Babymetal, The Bloody Beetroots, Bausa, The Neighbourhood, Taking Back Sunday, Thursday, Vitalic, Baroness, Heisskalt, Milliarden.

Mehr als 70.000 Karten für den Ring oder Park sind bereits weg. Bei Rock im Park beträgt der Preis für das Kombiticket aktuell 219 Euro inklusive Parken, General Camping und VVK-Gebühr. Diese Preisstufe ist bis einschließlich 21. Dezember 2017 gültig. Ab 22. Dezember erhöht sich der Preis für die Kombitickets bei Rock im Park auf 239 Euro inklusive Parken, Campen und VVK-Gebühr.