Neue Acts: Liam Gallagher kommt zu Rock im Park 2017!

NÜRNBERG - Satte 45 Neuverpflichtungen vermelden die Veranstalter von Rock im Park für das Festival in diesem Jahr. Mit dabei: Britpop-Legende und Oasis-Krawallbruder Liam Gallagher. Auch die weiteren Bestätigungen dürften die Herzen der Freunde stromverstärkter Gitarrenmusik wärmen.

Champagne Supernova über Nürnberg? Mit Liam Gallagher stehen die Chancen bei Rock im Park 2017 dafür nicht schlecht. Foto: dpa



Mit Jake Bugg gibt es einen weiteren britischen Songwriter in der Welle der neuen Bestätigungen, die dem geschmackssicheren Fan gefallen dürfte. Wer es ein wenig lauter mag, darf sich auf Sum 41, Donots, Simple Plan, The Living End und Skindred freuen. Erprobt an zahlreichen Festivalauftritten und Eskalationen kommen Bonaparte, Egotronic und Schnipo Schranke nach Nürnberg.

Die vollständige Liste aller 45 Bestätigungen findet sich an dieser Stelle. Das Line-up steht damit nun bei 75 Künstlern und Bands, die vom 2. bis 4. Juni 2017 zum Dutzendteich kommen. Wer sich sein Ticket noch nicht gesichert hat, sollte nun schnell sein - denn die Veranstalter melden: "Über 140.000 Fans haben sich bereits ihr Ticket für die Zwillingsevents vom 2. bis 4. Juni in Nürnberg und am Nürburgring gesichert. Damit stehen für Rock im Park als auch Rock am Ring jeweils noch knapp 10.000 Tickets zur Verfügung. Mit einem frühzeitigen Ausverkauf beider Festivals ist zu rechnen."

Erschwerend kommt hinzu: Nur noch bis einschließlich zum 9. März gilt die aktuelle Preisstufe von 195 Euro zzgl. Gebühren für das 3-Tage-Festivalticket. Danach kostet der ganze Spaß 210 Euro.

Weitere Informationen und die Tickets sind auf der Rock-im-Park-Seite erhältlich.

