Rock im Park 2017: Jetzt gilt der reguläre Preis

Frühbucherrabatt ausgelaufen: Dreitagesticket kostet 195 Euro - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Das Rock-im-Park-Fieber greift um sich: Die Headliner stehen. Die Tickets zum Frühbuchertarif sind aber inzwischen ausgelaufen. Jetzt kostet das Ticket 7,50 Euro mehr. Allgemein müssen die Fans dieses Mal etwas mehr für ihre Karten ausgeben.

Die Headliner für 2017 stehen. Wer die vergünstigten Tickets haben will, sollte sich allerdings sputen. © Roland Fengler



Punkt Mitternacht ist am 28. Dezember der Frühbucherrabatt ausgelaufen. Ab 29. Dezember, 0 Uhr, kostet das Dreitagesticket 195 Euro einschließlich Parken, Campen, Vorverkaufsgebühr sowie 10 Euro rückzahlbares Müllpfand. Vorher waren es noch 187,50 Euro. Hinzu kommen Buchungs- und Versandgebühren.

Das sind allerdings 15 Euro mehr für das Ticket als im Vorjahr - was bereits für Unmut bei dem einen oder anderen Fan sorgte.

Hardtickets können auch dieses Mal exklusiv auf der offiziellen Website von Rock im Park geordert werden.

Für alle, die noch näher am Geschehen sein wollen, gibt es die Möglichkeit, an der Zeppelin Stage zu campen. Allerdings sind die "Rock im Park Zeppelin Stage Tickets" limitiert. Das heißt also: Schnell sein! Natürlich wird auch wieder das beliebte Green Camping angeboten. Die Registrierung hierfür beginnt in Kürze.

Vom 2. bis 4. Juni dürfen die Festivalbesucher auf dem Nürnberger Zeppelinfeld rocken, pogen und aus voller Kehle mitsingen. Als Headliner stehen Rammstein, Die Toten Hosen und System Of A Down fest. Prophets Of Rage, die neue polarisierende Supergruppe mit Musikern von Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill, spielen daneben ihre einzigen deutschen Festivalauftritte bei Rock am Ring und Rock im Park.

"So we put our hands up" für Macklemore & Ryan Lewis, für Broilers, Kraftklub, Beginner, Bastille und andere Bands. Bereits zwei Dutzend Künstler sind verpflichtet. Und mit Sicherheit wird der eine oder andere Besucher am ersten Juni-Wochenende 2017 noch bei den Klängen von Marteria feiern und wach bleiben, bis die Wolken wieder lila sind. Weitere Bands werden in den nächsten Monaten folgen.

