Rock trifft Rap: Kakkmaddafakka spielen im E-Werk

Unser Tagestipp für Dienstag - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Die Geschichte von Kakkmaddafakka beginnt in einem Jugendzentrum im norwegischen Bergen. Hier versuchen sich die zwei Brüder Axel und Pål an der Gitarre und singen dazu. Heute spielen sie in ganz Deutschland - und am Dienstag in Erlangen.

nb