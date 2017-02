Rührseliger Folk Pop mit Nick und June

Der Tagestipp für Freitag - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Nick & June rühren eine äußerst verträumte Variante von Folk-Pop an. Sie entsenden bittersüße Melodien in die Welt und verzaubern damit ihre Fans. Nach dem Debütwerk steht die neue Scheibe bereits in den Startlöchern. Es soll diesen Frühjahr erscheinen. Am Freitag, 17. Februar, geben Nick & June ein Konzert im Gostner Hoftheater. Beginn: 20 Uhr.

nb