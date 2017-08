Schlendern und Schlemmen: Streetfood Markt im Parks

Der Tagestipp für Donnerstag - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstag findet der nächste Streetfood Markt auf dem Gelände des Parks in Nürnberg statt. Jede Menge Essen gibt es vor Ort zu probieren. Für symbolische ein Euro Eintritt darf man rein. Hunde auch. Allerdings nur an der Leine. Im Hintergrund läuft Musik frisch zubereitet von DJ Lee Ohh. Los geht das Spektakel um 16 Uhr.

nb