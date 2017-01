Schwedische Band Jetbone zum ersten Mal in Nürnberg

NÜRNBERG - Die Musik, die die schwedische Gruppe Jetbone fabriziert, klingt nach Southern Rock, Funk und Soul. Bislang haben die Jungs zwei Alben auf den Markt gebracht und die meisten ihrer Auftritte in ihrem Heimatland absolviert. Sieht man mal von kleinen Abstechern nach Spanien und Russland ab. Am Montag, 9. Januar, steht zum ersten Mal ein Besuch in Nürnberg an. Jetbone performen um 20 Uhr in der Kofferfabrik.

nb