Schwere Gitarren und zarte Balladen: Avatarium aus Schweden

Der Tagestipp für Sonntag - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Ihren Sound reichert die schwedische Doom Metal-Kapelle um Sängerin Jennie-Ann Smith mit Elementen des Classic Rock an. Viele Fachblätter werfen mit Lob für die Produktionen von Avatarium nur so um sich. Am Sonntag, 17. September, gibt die Truppe ein Konzert im Hirsch. Beginn: 20 Uhr.

nb