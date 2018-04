Ska, Reggae und Oldschool Rap: Jamaram im Hirsch

Unser Tagestipp für Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Jungs von Jamaram sind absolute Live-Profis. Seit ihrer Gründung vor bald zwanzig Jahren haben sie mittlerweile stolze 2000 Konzerte gegeben. Gigs, die nicht nur rund um ihre Heimat München stattfanden. Nein, Jamaram bevölkern die Podien in der ganzen Welt. Nach der Veröffentlichung ihres 2017er Albums "Freedom Of Screech" kommen sie am Freitag in den Hirsch. Los geht's um 20 Uhr.

nb