Swing und Rock'n'Roll mit Sigl in der Fürther Comödie

Der Tagestipp für Mittwoch - vor 28 Minuten

FÜRTH - Die meisten kennen Günther Sigl als Bandleader der Spider Murphy Gang. Nun beweist der Musiker, dass er es auch als Solokünstler so richtig drauf hat. Mit einer Auswahl an eigenen Titeln, die nach Swing und Rock'n'Roll klingen, ist Sigl am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Fürther Comödie zu hören.

nb