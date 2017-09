Synth-Rock auf die Ohren: The Crüxshadows im Hirsch

Der Tagestipp für Donnerstag - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - The Crüxshadows sind eine in den 1990er Jahren gegründete Synth-Rock-Band. Vor allem in Europa feiert die US-Band große Erfolge. Sie erfreuen sich in der Wave-Szene immenser Popularität. Am Donnerstag stattet die Kapelle dem Hirsch einen Besuch ab.

nb