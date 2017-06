The Busters auf dem New Orleans Festival

Der Tagestipp für Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitag, 2. Juni, geht das Fürther New Orleans Festival in seine 18. Auflage. Um 19 Uhr eröffnet die Band The Les Clochards das Fest auf der Fürther Freiheit. Zwei Stunden später übernehmen The Busters das Kommando. Die Wurzeln der Ska-Gruppe reichen bis in die 1980er-Jahre zurück.

nb