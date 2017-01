The Careless Spark & The Green Apple Sea im Stereo

Der Tagestipp für Donnerstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Stereo eröffnet das neue Konzertjahr mit einem Doppelpack. So stehen am Donnerstag, 5. Januar, mit The Careless Spark und The Green Apple Sea gleich zwei Bands nacheinander auf der Bühne. Beide Gruppen halten in ihren Liedern Händchen mit der Melancholie. Dazu beliefern sie den Hörer mit wundervollen Melodien. Der Live-Abend startet um 20 Uhr.

nb