The Dark Blue Orchestra in der Kofferfabrik

Der Tagestipp für Montag - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - In der Kofferfabrik finden endlich wieder Konzerte statt. Nach dem Ende der Sommerpause kommt am Montag eine Formation namens The Dark Blue Orchestra nach Fürth. Die französische Kapelle agiert seit 2011 zusammen und präsentiert bei ihren Konzerten eine Mixtur aus Rock, Pop und Alternative. Der darüber hinaus theatrale Elemente beinhaltende Auftritt der Gruppe startet um 20 Uhr.

nb