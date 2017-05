The Hollies: Altstars im Serenadenhof

Der Tagestipp für Donnerstag - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - The Hollies sind eine dieser vielen britischen Bands, die in den 60ern das Licht der Welt erblicken. Von Manchester aus erlangen sie Weltruhm. Der Bandname ist als eine Hommage an Buddy Holly zu verstehen. Am Donnerstag, 25. Mai (19.30 Uhr), statten die Helden dem Serenadenhof einen Besuch ab.

nb