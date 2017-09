Tollkühne Piloten: Seifenkistenrennen am Löwensaal

Der Tagestipp für Sonntag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntag findet nicht nur die Wahl zum Deutschen Bundestag statt, sondern auch das 9. Nürnberger Seifenkistenrennen. Ab 11 Uhr rauschen wieder tollkühne Piloten und Pilotinnen in ihren in Eigenregie zusammengezimmerten Rennwagen die Straße beim Löwensaal hinunter.

nb