Turbolenz: Globetrotter kommt in den Kulturgarten

NÜRNBERG - Stefan Lenz alias Turbolenz ist ein ausgebildeter Musiker und Komponist mit einem Hochschuldiplom in der Tasche. Am Montag kommt der Globetrotter, der seine Sommer am Atlantik und die Winter in den Alpen verbringt, in den Kulturgarten. Beginn: 20 Uhr.

