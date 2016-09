We Invented Paris sorgen in Gräfenberg für Stimmung

Tagestipp für Samstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Open Mind Festival in Gräfenberg geht am Samstag in die zehnte Runde. Das Event ist als Antwort auf die jahrelangen Nazi-Aufmärsche zu verstehen. Headliner in diesem Jahr ist das Künstlerkollektiv We Invented Paris um Flavian Graber als Strippenzieher. Los geht's um 16 Uhr.

nb