Weltenbummler Helge Timmerberg liest im Z-Bau

NÜRNBERG - Helge Timmerberg ist ein Kind der 50er Jahre. Während eines Aufenthalts in Indien beschließt er, Journalist zu werden. Seitdem bereist Timmerberg die Welt und hält seine Erlebnisse in Reportagen und Büchern fest. Am Dienstag liest er im Z-Bau aus einigen seiner Publikationen. Beginn: 20.30 Uhr.

