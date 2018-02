Weltgebetstag: Marianne Sägebrecht in Dreieinigkeitskirche

Unser Tagestipp für Dienstag - vor 8 Stunden

NÜRNBERG - Im Vorfeld des nächsten Weltgebetstages der Frauen, der am 2. März begangen wird und bei dem heuer das südamerikanische Surinam Schwerpunktland ist, wird die deutsche Schauspielerin und Kabarettistin Marianne Sägebrecht am Dienstag, 20. Februar, in der Dreieinigkeitskirche in Nürnberg auftreten. Ab 19 Uhr liest sie aus ihrem Buch "Auf dem Weg nach Surinam". Bea Nyga und Ralf Glenk umrahmen die Lesung von Sägebrecht mit musikalischen Darbietungen.

nb