Xylotrip: Sommerfest im Z-Bau

Der Tagestipp für Freitag - vor 48 Minuten

Die Veranstalter von Xylotrip laden am Freitag zum Sommerfest in den Z-Bau. Schon am Nachmittag beginnt die extra lange Sause. Zu späterer Stunde legen in Saal und Galerie weitere Acts Hand an die Teller. So auch die Berlinerin Perel, die bereits einige Male zu Gast war. Beginn: 18 Uhr.

nb