Youngblood Brass Band feiern in der Desi

NÜRNBERG - Die Blaskapelle aus den USA besteht aus nicht weniger als elf Mann. Sie vermischen klassische Blasmusik mit Hip-Hop, Jazz und Funk. So ganz in eine Schublade stecken kann man den Sound der Gruppe nach wie vor nicht. Am Dienstag spielt die Band nun in der Desi.

