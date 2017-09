Zum Zwölfjährigen: Me & Reas gastieren im Stereo

Der Tagestipp für Donnerstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Kleinod für Indie-Rock in der Klaragasse feiert Geburtstag. Und wie sich das gehört, begehen die Betreiber dieses Jubiläum mit jede Menge Klimbim und Tamtam. Am Donnerstag stehen mit Me & Reas sowie der Gruppe Boat Shed Pioneers gleich zwei Kapellen auf der knuffigen Bühne. Der Eintritt läuft auf Spendenbasis. Das heißt es geht ein Hut um. Im Anschluss an die Konzerte drehen DJs am Rad.

nb