Ex-CIA-Chef: Trumps Wahlkampfteam hatte Kontakte zu Russland

vor 1 Stunde

WASHINGTON - Der ehemalige CIA-Chef John Brennan hat Hinweise auf Kontakte zwischen dem Trump-Wahlkampfteam und russischen Regierungsstellen während des US-Wahlkampfes 2016 bestätigt.

Der frühere CIA-Chef John Brennan vor einem Untersuchungsausschuss in Washington. © Pablo Martinez Monsivais (dpa)



Der frühere CIA-Chef John Brennan vor einem Untersuchungsausschuss in Washington. Foto: Pablo Martinez Monsivais (dpa)



"Ich habe Informationen und Geheimdiensterkenntnisse gesehen, die auf Kontakte zwischen russischen Regierungsstellen und Personen hinweisen, die im Trump-Wahlkampf involviert waren", sagte Brennan in öffentlicher Sitzung des Geheimdienstausschusses des Abgeordnetenhauses am Dienstag in Washington.

Der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats soll Trumps Bitte zurückgewiesen haben. © Albin Lohr-Jones (dpa)



Der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats soll Trumps Bitte zurückgewiesen haben. Foto: Albin Lohr-Jones (dpa)



Auf die Frage, ob Trump persönlich Kontakte zu russischen Regierungsstellen unterhalten habe, sagte Brennan: "Darüber kann ich in öffentlicher Sitzung nicht reden." Er könne nicht sagen, ob die Kontakte tatsächlich zu einer Zusammenarbeit geführt hätten. Die Informationen hatten jedoch für die CIA eine ausreichende Basis dargestellt, um genauer hinzusehen. Die geheimdienstlich erlangten Informationen seien an die Bundespolizei FBI als zuständige Ermittlungsbehörde weitergegeben worden.

Ex-FBI-Chef James Comey, hier Mitte April, hat seine Aussage vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses verschoben. © Alex Brandon (dpa)



Ex-FBI-Chef James Comey, hier Mitte April, hat seine Aussage vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses verschoben. Foto: Alex Brandon (dpa)



Brennan erklärte, Russland versuche seit geraumer Zeit, Einfluss auf US-Wahlen zu nehmen, die Bemühungen Moskaus gingen weiter. "Die Bedrohung durch russische Geheimdienste ist eine ernste Bedrohung", sagte er. Er gehe davon aus, dass Russland seine Strategie ständig anpasse.

Nach einem Bericht der Zeitung "Washington Post" bat Trump zwei hochrangige Geheimdienstchefs, ihn öffentlich von freizusprechen.

Sowohl der Chef der National Security Agency (NSA), Michael Rogers, als auch der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats hätten die Bitten zurückgewiesen, berichtete die "Washington Post" am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf ehemalige und gegenwärtige Regierungsmitarbeiter. Ähnlich berichtete CNN.

Der frühere FBI-Chef James Comey hatte am 20. März bestätigt, dass das FBI zu möglichen Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung ermittelt. Trump hatte die Aufnahme der Untersuchungen verurteilt. . Inzwischen beschäftigt sich mit Comeys Amtsvorgänger Robert Mueller ein Sonderermittler mit dem Fall.

Comey sagt vorerst nicht vor dem Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses aus. Vor einer öffentlichen Aussage wolle der entlassene FBI-Chef mit Sonderermittler Mueller, sprechen, schrieb der Vorsitzende des Ausschusses, der republikanische Abgeordnete Jason Chaffetz, am Montag auf Twitter. Das habe Comey ihm gesagt. Eine für Mittwoch geplante Sitzung mit dem Titel "Aufsicht über die Unabhängigkeit des FBI" sei verschoben worden - auf wann, sagte Chaffetz nicht.

Vor dem Geheimdienstausschuss des Senats will Comey nach dem 29. Mai in öffentlicher Sitzung aussagen.

dpa