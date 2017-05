Ex-FBI-Chef Comey zu Aussage vor Ausschuss bereit

vor 42 Minuten

WASHINGTON - Der von Präsident Donald Trump gefeuerte FBI-Chef James Comey will in einer öffentlichen Sitzung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats aussagen. Das teilten die Ausschussvorsitzenden am Freitagabend (Ortszeit) mit.

dpa