EZB stellt Anleihenkäufe zum Jahresende 2018 ein

vor 19 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Die Europäische Zentralbank hat das Ende frischer Anleihenkäufe nun auch formal beschlossen. Nur noch bis zum Jahresende 2018 will die Notenbank zusätzliche Milliarden in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen stecken, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

dpa