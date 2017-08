Die Schadensbeseitigung in Fürth läuft selbst zwei Wochen nach dem schweren Unwetter noch: Jede Menge Bäume müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden, so auch am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Egersdorf nahe Fürth. Doch die Fällarbeiten gestalteten sich schwieriger als gedacht: Ein Baum drohte auf ein Wohnhaus zu kippen. Die Feuerwehr rückte daraufhin an und sorgte dafür, dass der Baum mithilfe eines Seilzuges nach mehreren Stunden kontrolliert gefällt werden konnte. Schaden entstand dabei keiner. © NEWS5 / Friedrich