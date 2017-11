Es sind historische Bilder: Ende der 80er Jahre erst überflügelten der FC Bayern den Club als Rekordmeister. Das letzte Mal, dass sich der FCN wirklich größer als der Rivale aus der ungeliebten Landeshauptstadt fühlen dufte, war da jedoch schon etwas her. Am 2. Dezember 1967 - in seiner vorläufig letzten Meister-Saison - pulverisierten Brungs & Co. die Münchner auf heimischer Spielwiese. Die Helden von damals, wir stellen sie vor! © dpa