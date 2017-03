Fast 2000 Menschen in zwei Tagen aus Seenot gerettet

ROM - Innerhalb von zwei Tagen haben Helfer im Mittelmeer fast 2000 Flüchtlinge und Migranten aus Seenot gerettet.

Bootsflüchtlinge sitzen dicht gedrängt auf einem Holzboot im Mittelmeer. © Santi Palacios (dpa)



Bei zehn verschiedenen Rettungsaktionen wurden 900 Menschen in Sicherheit gebracht, nachdem bereits am Donnerstag 970 Menschen gerettet wurden, wie die italienische Küstenwache am Freitagabend mitteilte. Wieder einmal waren die Migranten von Schleppern auf seeuntauglichen Schlauchbooten aufs Meer geschickt worden.

An den Einsätzen am Freitag waren auch das Rettungsschiff "Aquarius" der Nichtregierungsorganisation SOS Mediterranée sowie ein norwegisches Schiff beteiligt. Der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Flavio Di Giacomo, schrieb auf Twitter, dass 870 Migranten am Freitag in Augusta auf Sizilien an Land gebracht wurden. Ob es sich dabei um die zuletzt Geretteten handelte, war unklar.

Fast 500 Flüchtlinge starben laut IOM bereits in diesem Jahr bei dem Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, oder gelten als vermisst. 17 000 gelang die Flucht auf dem Seeweg. Während 2016 deutlich weniger Flüchtlinge über die Balkanroute nach Europa kamen, überquerten laut italienischem Innenministerium 18 Prozent mehr Menschen als im Jahr zuvor das Mittelmeer.

