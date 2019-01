Fast acht Millionen sehen Sieg der Handballer

vor 31 Minuten

BERLIN - Die Handball-Weltmeisterschaft erweist sich weiter als Quotengarant. 7,87 Millionen Zuschauer sahen am Samstagabend ab 20.30 Uhr in der ARD die Live-Übertragung des Spiels Deutschland gegen Island, das die deutsche Mannschaft mit 24:19 gewann. Der Marktanteil für das Erste lag bei 24,5 Prozent.

19.250 Zuschauern in Köln feierten die Mannschaft nach dem Schlusspfiff. © Marius Becker (dpa)



19.250 Zuschauern in Köln feierten die Mannschaft nach dem Schlusspfiff. Foto: Marius Becker (dpa)



Ein Kontrastprogramm bot das ZDF mit der Krimikomödie "Friesland: Asche zu Asche", für die sich 5,42 Millionen interessierten. Die Einschaltquote betrug 17,0 Prozent.

Auf RTL sahen 4,06 Millionen (12,8 Prozent) die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Die anschließende Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" konnte zulegen: 6,17 Millionen Zuschauer schalteten ab 22.15 Uhr ein und bescherten RTL einen Marktanteil von 24,8 Prozent. Ex-Erotik-Sternchen Sibylle Rauch (58) bekam die wenigsten Zuschauerstimmen und musste die Show verlassen.

Auf Sat.1 sahen 1,22 Millionen (4,3 Prozent) "Pirates of the Carribean - Am Ende der Welt" mit Johnny Depp. Vox kam mit dem Actionfilm "Riddick - Chroniken eines Kriegers" auf 1,14 Millionen (3,6 Prozent). Für die Komödie "Eddie the Eagle - Alles ist möglich" bei ProSieben interessierten sich 0,97 Millionen (3,1 Prozent), für die Krimiserie "Hawaii Five-0" bei Kabel eins 0,68 Millionen (2,2 Prozent) und für den Thriller "Verlockende Falle" bei RTL II 0,65 Millionen (2,1 Prozent).

dpa