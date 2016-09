FC Bayern besiegt Hertha - Schalke-Krise verschärft sich

BERLIN - Der FC Bayern München hat mit einem klaren Sieg im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga die Tabellenführung nach nur 24 Stunden von Borussia Dortmund zurückerobert.

Xabi Alonso (l-r), Arjen Robben und Thiago feiern das 3:0 gegen Hertha. © Andreas Gebert (dpa)



Der Rekordmeister demonstrierte am Mittwoch durch das 3:0 gegen Hertha BSC seine aktuelle Vormachtstellung und wahrte mit dem vierten Saisonsieg eine perfekte Bilanz.

Franck Ribery (M) behauptet sich gegen Peter Pekarik (l) und Genki Haraguchi von Hertha BSC. © Andreas Gebert (dpa)



Beim weiter punktlosen FC Schalke 04 verschärft sich die Situation durch das 1:3 gegen den 1. FC Köln hingegen deutlich. Die Rheinländer zogen ihrerseits wie Bayern wieder an Dortmund vorbei. Der BVB war am Dienstag dank des 5:1 über den VfL Wolfsburg für eine Nacht an die Spitze geklettert.

Arjen Robben erzielt das 3:0 für die Münchner. © Andreas Gebert (dpa)



Werder Bremen verpasste unter seinem neuen Trainer Alexander Nouri beim späten 1:2 gegen den FSV Mainz 05 den ersten Schritt aus der Krise. Aufsteiger RB Leipzig kassierte beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach den späten Ausgleich. Bayer Leverkusen kam gegen den FC Augsburg nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Leipziger Spieler jubeln nach dem 1:0 gegen Gladbach. © Jan Woitas (dpa)



FC Bayern München - Hertha BSC 3:0 (1:0)

Gladbachs Fabian Johnson (19) bejubelt sein Tor zum 1:1-Ausgleich gegen Leipzig mit seinen Mannschaftskollegen. © Jan Woitas (dpa)



Im Duell der Teams, die vor dem Spieltag die Plätze eins und zwei belegt hatten, ließen die Münchner frühzeitig keine Zweifel an ihrer Extraklasse. Schon vor der Führung durch Franck Ribéry (16.) vergab die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti drei Großchancen. Kurz nach der Einwechslung von Arjen Robben erhöhte Thiago (68.), Robben beseitigte bei seinem Comeback fünf Minuten später auch die allerletzten Zweifel am Sieg.

Kölns Anthony Modeste tanzt nach seinem Tor zum 2:1 gegen Schalke. © Rolf Vennenbernd (dpa)



Werder Bremen - FSV Mainz 05 1:2 (1:0)

Bremens Clemens Fritz (l) kämpft gegen den Mainzer Christian Clemens um den Ball. © Carmen Jaspersen (dpa)



Später Schock für Werder: Durch den Mainzer Doppelschlag durch Yunus Malli (87.) und Pablo De Blasis (90.+2) warten die Bremer weiter auf den ersten Punkt dieser Saison und sind Letzter. Dabei präsentierte sich Werder zunächst in komplett anderer Verfassung als bei den teils desaströsen Auftritten bei den ersten drei Saison-Niederlagen. Und so durfte Viktor Skripniks Nachfolger Nouri schon früh jubeln. Izet Hajrovic traf per Fernschuss in der zwölften Minute. Nach der Führung verringerten die Bremer etwas das Tempo, in der Abwehr wackelten die Hanseaten mehrfach bedenklich - und kassierten am Ende die ganz bittere Pleite.

Werders Trainer Alexander Nouri (l) gestikuliert an der Seitenlinie. © Carmen Jaspersen (dpa)



RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Augsburgs Alfred Finnbogason (r) schirmt den Ball vor dem Leverkusener Jonathan Tah ab. © Federico Gambarini (dpa)



Aufsteiger Leipzig sorgt weiter kräftig für Furore - verpasste aber kurz vor Schluss den dritten Saisonsieg. Zunächst gelang den Sachsen ihr erster Bundesliga-Treffer vor der Pause überhaupt. Bei Timo Werners drittem Saisontor (6.) behinderten sich die Gladbacher Jannik Vestergaard und Andreas Christensen gegenseitig im eigenen Strafraum. Fabian Johnson (85.) bewahrte die Borussia kurz vor Ende aber noch vor der zweiten Auswärts-Niederlage.

FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:3 (1:1)

Wie Bremen warten die Schalker noch auf einen Punktgewinn, für Coach Markus Weinzierl stehen ungemütliche Zeiten an. Nach insgesamt mehr als 300 torlosen Minuten erlöste Klaas-Jan Huntelaar (36.) die Heim-Fans zunächst noch mit dem ersten Treffer dieser Saison. Doch die Freude der Königsblauen währte nur 120 Sekunden, Yuya Osako erzielte von der Strafraumgrenze den Ausgleich. Anthony Modeste (77.) und Simon Zoller (84.) sorgten für den dritten Saisonsieg der Kölner, die sich auf den zweiten Tabellenplatz schoben.

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 0:0

Leverkusen kommt einfach nicht in Schwung, auch gegen Augsburg gelang nicht der zweite Saisonsieg. Charles Aranguiz vergab zunächst aus elf Metern freistehend die größte Chance der ersten Hälfte (43.) und verschoss einen schmeichelhaften Foulelfmeter (72.) kläglich. Kurze Zeit später rettete Bayer-Keeper Bernd Leno gegen Jan Moravek sogar den Punkt für das Heimteam.

dpa