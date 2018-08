FC Bayern im DFB-Pokal gegen Regionalligisten Rödinghausen

DORTMUND - Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals das große Los gezogen. Der Viertligist aus Ostwestfalen empfängt Ende Oktober Rekordpokalsieger Bayern München. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die 2. Hauptrunde in DFB-Pokal findet Ende Oktober statt. © Soeren Stache (dpa)



Vize-Meister FC Schalke 04 muss zum brisanten Duell beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln antreten. Hannover 96 trifft im Niedersachsen-Derby auf den VfL Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach spielt wie schon zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen.

Die Partien der zweiten Hauptrunde werden am 30./31. Oktober ausgetragen, das Achtelfinale findet dann erst im kommenden Jahr am 5./6. Februar statt. Das Finale steigt am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion.

dpa