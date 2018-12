FC Bayern in Hannover mit Hummels und Coman in der Startelf

HANNOVER - Mit Fußball-Nationalspieler Mats Hummels und Kingsley Coman beginnt der FC Bayern München das Bundesligaspiel bei Hannover 96.

Mats Hummels steht erstmals seit dem 10. November wieder in der Startaufstellung des FC Bayern. © Sven Hoppe (dpa)



Hummels stand in der Bundesliga letztmals am 10. November bei der 2:3-Niederlage bei Borussia Dortmund in der Start-Formation. Der Innenverteidiger rückt für Jerome Boateng in die erste Elf. Der Franzose Coman wird erstmals seit dem 24. August wieder anfangen.

Der Offensivspieler fiel nach dem 3:1 gegen Hoffenheim zum Ligastart wegen eines Syndesmosebandrisses wochenlang aus.

