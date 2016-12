Feiertage richtig planen: Wann ist Pfingsten 2017?

Was war nochmal an Pfingsten und wie viele Feiertage gibt es? - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Sieben Wochen nach Ostern feiern wir Pfingsten - und vor allem den freien Tag, den das Fest mit sich bringt. Hier finden Sie alle Feiertage und die Ferientermine auf einen Blick.

Pfingsten haben viele Deutsche fett im Kalender markiert: Endlich wieder Feiertag! Laut der Apostelgeschichte ist Pfingsten (abgeleitet vom griechischen Wort "pentekosté" für die Zahl 50) der Tag, an dem der heilige Geist die Jünger Jesu erhellte. So viel zur theologischen Theorie, aber wann ist Pfingsten 2017 eigentlich?

Pfingsten gehört, wie auch Ostern, zu den beweglichen Festen. Pfingsten selbst ist aber immer abhängig vom Osterfest - der Pfingstsonntag ist der 49. Tag nach dem Ostersonntag. Gesetzlicher Feiertag um Pfingsten herum ist in Deutschland aber nur der Pfingstmontag am 5. Juni.

Was Brückentage betrifft ist Pfingsten also nicht so arbeitnehmerfreundlich wie Weihnachten. In Verbindung mit Fronleichnam am Donnerstag, den 15. Juni, lassen sich zwar ein paar freie Tage mehr rausholen - mehr als 16 freie Tage aus acht Urlaubstagen werden es aber nicht.

Die schulfreien Tage an Pfingsten 2017 wurden für die unterschiedlichen Bundesländer folgendermaßen geregelt:

- Bayern: 6. Juni bis 16. Juni

- Baden-Württemberg: 6. Juni bis 16. Juni

- Berlin: 24. Mai, 26. Mai sowie 6. Juni bis 9. Juni

- Brandenburg: 26. Mai

- Bremen: 26. Mai und 6. Juni

- Hamburg: 22. Mai bis 16. Juni

- Hessen: keine Pfingstferien

- Mecklenburg-Vorpommern: 2. Juni bis 6. Juni

- Niedersachsen: 26. Mai und 6. Juni

- Nordrhein-Westfalen: 6. Juni

- Rheinland-Pfalz: keine Pfingstferien

- Saarland: keine Pfingstferien

- Sachsen: 26. Mai

- Sachsen-Anhalt: 26. Mai

- Schleswig-Holstein: 26. Mai

- Thüringen: 26. Mai