Feiertage richtig planen: Wann ist Weihnachten 2017?

NÜRNBERG - 2017 fällt Weihnachten für die Arbeitnehmer wieder deutlich freundlicher aus, als es 2016 der Fall war. Hier finden Sie alle Feiertage und die Ferientermine auf einen Blick.

Mit der richtigen Planung, kann man auch 2017 den Weihnachtsurlaub mit wenigen Urlaubstagen optimal gestalten. © colourbox.com



Die Frage kehrt alle Jahre wieder und hört sich zunächst trivial an: "Wann ist eigentlich Weihnachten?" Natürlich ist Weihnachten 2017 - wie jedes Jahr - auch wieder am 24. Dezember. Es geht aber eigentlich darum, an welchem Wochentag Weihnachten stattfindet und dieser Punkt hat ja zum Teil massive Auswirkungen auf die Planung des Urlaubs und Verplanung der Urlaubstage.

2017 sieht es an Weihnachten aus Sicht der Arbeitnehmer dabei deutlich besser aus als noch im Vorjahr. Der 24. Dezember fällt nämlich auf einen Sonntag und damit sind der Montag und Dienstag als 1. und 2. Weihnachtsfeiertag auch noch gesetzliche Feiertage.

Logischer weise fällt Silvester dann ebenfalls auf einen Sonntag und der 1. Januar 2018 auf einen Montag. Für den 6. Januar 2018, der ja in Bayern als Heilg-Drei-König ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag ist, sieht es dann allerdings schlecht aus, da er in diesem Jahr auf einen Samstag fällt.

Wer also Weihnachten 2017 drei Urlaubstage einplant (27. bis 29. Dezember 2017) kann sich auf 10 freie Tage (23. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018) freuen - vorausgesetzt es funkt kein Feiertags- oder Wochenenddienst dazwischen.

Die Schulferien an Weihnachten 2017 wurden für die unterschiedlichen Bundesländer folgendermaßen geregelt:

- Bayern: 23. Dezember bis 5. Januar

- Baden-Württemberg: 22. Dezember bis 5. Januar

- Berlin: 21. Dezember bis 2. Januar

- Brandenburg: 21. Dezember bis 2. Januar

- Bremen: 22. Dezember bis 5. Januar

- Hamburg: 22. Dezember bis 5. Januar

- Hessen: 24. Dezember bis 13. Januar

- Mecklenburg-Vorpommern: 21. Dezember bis 3. Januar

- Niedersachsen: 22. Dezember bis 5. Januar

- Nordrhein-Westfalen: 27. Dezember bis 6. Januar

- Rheinland-Pfalz: 22. Dezember bis 9. Januar

- Saarland: 21. Dezember bis 5. Januar

- Sachsen: 23. Dezember bis 2. Januar

- Sachsen-Anhalt: 21. Dezember bis 3. Januar

- Schleswig-Holstein: 21. Dezember bis 6. Januar

- Thüringen: 22. Dezember bis 5. Januar