Fernsehköchin Meta Hiltebrand liebt elektronische Musik

ZÜRICH - Fernsehköchin Meta Hiltebrand (35) entspannt bei elektronischer Musik auf dem Dancefloor. Allein, wie die Schweizerin mit den knallroten Haaren der Boulevardzeitung "Blick" sagte: "Eine Begleitung will immer reden. Ich hasse es, beim Tanzen reden zu müssen."

TV-Köchin Meta Hiltebrand sagt, was sie denkt. © Bodo Marks (dpa)



Die richtige Begleitung im Leben sei ihr leider noch nicht über den Weg gelaufen, aber grundsätzlich hätte sie gerne Kinder.

Über ihren Erfolg als "erfolgreichster Schweizer Koch-Export" sagte Hiltebrand: "Die Deutschen lieben Menschen, die polarisieren. Wir Schweizer mögen das weniger. ... Ich sage, was ich denke, ich weiß, was ich will." Hiltebrand moderiert die RTL-Kochshow "essen und trinken - Kochen für jeden Tag".

