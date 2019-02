Ferstl ohne WM-Medaille im Super-G - Paris holt Gold

ARE - Josef Ferstl ist beim Weltmeisterschafts-Super-G in Are Sechster geworden und hat damit wie Teamkollegin Viktoria Rebensburg 24 Stunden zuvor eine Medaille verpasst.

Verpasste in Are eine Medaille: Josef Ferstl. © Michael Kappeler (dpa)



Dem Kitzbühel-Sieger aus Oberbayern fehlten nach 30 Startern drei Zehntelsekunden zum Podium. Gold holte der Südtiroler Skirennfahrer Dominik Paris, der in einem spannenden Rennen nur 0,09 Sekunden schneller war als die zeitgleichen Johan Clarey aus Frankreich und Vincent Kriechmayr aus Österreich. Dominik Schwaiger rangierte zwischenzeitlich auf dem 15. Platz. Rebensburg hatte am Dienstag den Weltmeistertitel nur um 0,07 Sekunden und Bronze gar nur um 0,02 Sekunden verpasst.

dpa